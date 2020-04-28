Samsun'un Ovacık Mahallesi'nde karantina uzatıldı
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde karantina süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı.
28.04.2020 00:12 | Son Güncelleme: 28.04.2020 00:12
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde karantina süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı.
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Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Vezirköprü ilçesindeki karantina uygulamasının sonlandırıldığı duyuruldu. Açıklamada, "İlçeye bağlı Ovacık Mahallesi'ne uygulanan karantina tedbirleri 30 Nisan tarihine kadar uzatılmıştır" denildi.
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Kaynak: DHA