Samsun'un neyi meşhur? Samsun'un meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Samsun'un nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Samsun'un nesi meşhur, neyi meşhur? Samsun'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Samsun'un en meşhur içecekleri nelerdir? Samsun'un en meşhur yemekleri, Samsun'un en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Samsun'un neyi meşhurdur, Samsun'un nesi meşhur? Samsun'un en meşhur yiyecekleri nelerdir?

SAMSUN'UN NEYİ MEŞHUR?

Samsun ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Mısırlı Fasulye Çorbası

Haluçka

Baklalı Sarma

Mantarlı Pilav

Yazı Pancarı Yemeği

Kocakarı Gerdanı Tatlısı

Kağıtta Hamsi

Bafra Pidesi

Kaz Pilavı

Terme Pidesi

Kıvratma

Samsun'un en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.