Samsun'un Havza ilçesine atanan Kaymakam Nayman için Ulaş'ta veda programı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Samsun'un Havza ilçesine görevlendirilen Kaymakam Cengiz Nayman için Sivas'ın Ulaş ilçesinde veda programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Samsun'un Havza ilçesine görevlendirilen Kaymakam Cengiz Nayman için Sivas'ın Ulaş ilçesinde veda programı düzenlendi.

Ulaş'ta bir yıl boyunca kaymakamlık görevini yürüten Nayman, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2017 yılında kaymakam vekilliği yaptığı Samsun'un Havza ilçesine bu kez asaleten atandı.

İlçedeki bir lokantada kendisi için düzenlenen yemekli veda programında konuşan Nayman, "Ulaş ilçesinde çalıştığım bir yıl içerisinde esnafımız, siyasetçilerimiz, iş adamlarımız, muhtarlarımız ve çiftçilerimizle dostane bir çalışmamız oldu. İncinmedim ve incitmedik. Yaptığımız çalışmalar ve projelerimize destek ve teveccühünüzden dolayı teşekkür ediyorum. Havza'da bir dostunuzun, kardeşinizin olduğunu unutmayın. Her zaman kapım size açıktır." diye konuştu.

Programa katılan Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey ise ilçede yaptığı çalışmalar ve hizmetlerinden dolayı Nayman'a teşekkür ederek tablo hediye etti.

Nayman da İlbey başta olmak üzere çalışmalara destek veren işadamları, muhtarlar ve çiftçilere teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban