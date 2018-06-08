Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "İhale süreçleri devam eden 900 yataklı şehir hastanesi, Samsun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi ile Tekkeköy, Atakum, Salıpazarı, 19 Mayıs, Kavak, Alaçam-Yakakent Devlet hastanelerinin tamamlanmasından sonra Samsun'un 30 yıl sağlık yatırım sorunu olmayacak." ifadesini kullandı.

Demircan, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun genelinde sağlık yatırımlarının devam ettiğini, yatırımlarının tamamlanması halinde 1,5 milyar liralık sağlık yatırımının kente kazandırılmış olacağını belirtti.

Son 5 yıl içinde Samsun merkez ile Bafra, Ladik, Asarcık, Terme, Havza devlet hastaneleri ile Samsun Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin yenilenerek hizmete sunulduğunu ifade eden Demircan, "Vezirköprü ve Çarşamba Devlet hastanelerinin ise inşa süreçleri devam ediyor. İhale süreçleri devam eden 900 yataklı şehir hastanesi, Samsun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi ile Tekkeköy, Atakum, Salıpazarı, 19 Mayıs, Kavak, Alaçam-Yakakent Devlet hastanelerinin tamamlanmasından sonra Samsun'un 30 yıl sağlık yatırım sorunu olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Şehir merkezinde kamu özel ortaklığı ile 234 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak ve ön yeterlilik ihalesi 11 Mayıs'ta yapılan şehir hastanesinin temelinin bu yıl atılacağını bildiren Demircan, şöyle devam etti:

"Ön yeterlilik ihalesine 18 firma müracaat etti. Şehir hastanesi bünyesinde 300 yataklı kardiyovasküler cerrahi, göğüs hastalıkları hastanesi, 400 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi ile 200 yataklı onkoloji hastanesi yer alacak. Projesi tamamlanan hastanenin 809 milyon liraya mal olması bekleniyor. Şehir hastanesi yerleşkesinin yanında 116 bin metrekarelik alanda 150 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi ve 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi yapılacak. 26 Ağustos 2016 tarihinde sözleşmesi yapılan ve yer teslimi aşamasında olan 100 milyon lira maliyetli bu iki projenin 2 yıl içinde hizmete sokulması planlanıyor."

Demircan ayrıca Tekkeköy ilçesine yapılacak hastanede 27 yoğun bakım yatağı, 15 cihazlı diyaliz ünitesi, 7 ameliyathane, 75 poliklinik ve diyabet merkezi bulunacağına dikkati çekerek, Atakum ilçesine 250 yataklı, Salıpazarı ilçesine ise 25 yataklı devlet hastanesi kurulacağını kaydetti.