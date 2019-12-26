Samsun TSO'dan "AB Fon Kaynakları ve Proje Döngüsü Yönetimi" eğitimi

26.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:28

Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) Karadeniz Bölgesi koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi kapsamında, iş dünyasının temsilcilerine yönelik, "AB Fon Kaynakları ve Proje Döngüsü Yönetimi" eğitimi gerçekleştirildi.



Samsun TSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi çerçevesinde, Samsun'da faaliyet gösteren firmaları kapsayan iki gün sürecek, "AB Fon Kaynakları ve Proje Döngüsü" konulu eğitim düzenlendi. Eğitimin açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çakır, günümüzde küresel rekabetin oluşturduğu piyasa koşullarında finansman yönetiminin işletmelerin varlığını idame ettirmede çok önemli bir unsur olduğuna vurgu yaptı.



"KOBİ'lere destek için çalışıyoruz"



Samsun'daki KOBİ'lerin AB Fonlarından en iyi şekilde yararlanmalarını ve uluslararası işbirlikleri kurmalarını sağlamak için sürekli eğitim düzenlediklerinin altını çizen Ayhan Çakır, "Ülkelerin uluslararası arenadaki gücü, refah düzeyi, sosyal ve kültürel gelişmişlik seviyesi ve hatta yaşam memnuniyeti endeksi gibi pek çok hususun ortak ve en büyük paydası ekonomik gelişmişliktir. Ekonominin belkemiğini ise bugün sizlerin temsil etmiş olduğu KOBİ'ler teşkil etmektedir. Biz Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm bu saydığım hususlara katkı sağlamak adına KOBİ'lerimizin kapasitelerini geliştirmek için pek çok çalışma yürütüyoruz. Bu alandaki en önemli ve kapsamlı projemiz olan, Cosme programı kapsamında yürüttüğümüz Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Projesi çerçevesinde düzenlenen AB Proje Yazma Teknikleri ve Proje Döngüsü Eğitimi vesilesiyle sizlerle birlikteyiz" dedi.



Hedef, ulusal ve uluslararası kaynaklara erişime katkı sağlamak



Rekabet gücünü geliştirmeye destek vermek adına pek çok mekanizmanın faaliyette olduğunu belirten Çakır, "Ancak, bu desteklerden nasıl yararlanabilir noktasında büyük eksikliklerimiz var. Bu bağlamdaki en büyük problemimiz mevcut durum ve ihtiyacı tespit edip, o ihtiyacı ya da zayıf noktayı güçlendirmek konusunu projelendirebilmek. Bu anlayışla kurguladığımız, bugün başlayıp yarın devam edeceğimiz bu eğitim programı ile firmalarımızın ulusal ve uluslararası kaynaklara erişmesine katkı sağlamak amacıyla AB Fon Kaynakları ve Proje Döngüsü konularını işleyeceğiz. İki günlük eğitim programı sonunda mevcut fon kaynakları, teklif çağrıları ve bu kaynaklara ilişkin olarak proje belgelerinin hazırlanması ve başvuru süreçleri gibi konularda bilgi sahibi olacaksınız. İfade ettiğim bu ihtiyaçlar çerçevesinde, bugün yapılacak olan paylaşımların büyük önem arz ettiği inancındayız" diye konuştu.



Ardından da, Eğitmen Selahattin Ciritci tarafından katılımcılara, "AB Fon Kaynakları ve Proje Döngüsü" konusunda sunum yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA