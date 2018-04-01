Samsun Ticaret Borsasında Seçim Süreci

Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, Samsun'a kalıcı yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çakır, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun Ticaret Borsasında meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiminin tamamlandığını, 5 Nisan'da ise tek listeyle yönetime talip olduklarını kaydetti.

Samsun Ticaret Borsasında ikinci dönem başkanlık yaptığını dile getiren Çakır, şunları kaydetti:

"Ticaret ve Sanayi Odası ile beraber iş dünyasının ve kentimizin kalkınması için önemli ve büyük projeler yaptık. Bu süre zarfında Samsun'a kalıcı yatırımlar gerçekleştirdik. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, valilerimiz, Samsun büyükşehir belediyesi başkanımız, ilçe belediyeleri ile güzel çalışmalara imza attık. Fuar ve Kongre Merkezi'ni kentimize kazandırdık. Gıda OSB'yi bitirdik. Buraya 200 dönüm bir yer ekledik. Bunun dışında Teknopark'a ortağız. Ortağı olduğumuz Lojistik Köy hem Karadeniz'in hem de ülkemizin en büyük ve önemli projesidir. Bir de oda ve borsamızla beraber üyelerimize en modern hizmetin verileceği binamızı da bu yıl içerisinde hizmete açacağız. Tüm bunlar gelecek yıllar içerisinde kentimize artan oranlarda önemli ekonomik katkılar ve istihdam sağlayacak. Bundan sonra da bizler tüm emek ve mesaimizi üyelerimiz ve kentimiz için harcamaya aynı hızla devam edeceğiz."

Çakır, ihracatı artırmak için yeni bir sanayi bölgesine ihtiyaç olduğuna işaret ederek, kamu kurum ve kurumlarıyla 10-15 bin dönüm civarında bir sanayi bölgesi arayışı içerisinde olduklarını kaydetti.

Sanayi bölgesinin genişletilmesiyle ihracatın 1 milyar dolar seviyelerinin üzerine çıkarılma imkanının doğacağını vurgulayan Çakır, bu sayede iş hacmi ve üretimin artmasıyla istihdamın da görünür ve ciddi oranda artacağını belirtti.