SAMSUN SOKAK ORTASINDA ÇIKAN KAVGADA KAFASINA EKMEK BIÇAĞI SAPLANDI
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SAMSUN SOKAK ORTASINDA ÇIKAN KAVGADA KAFASINA EKMEK BIÇAĞI SAPLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da sokak ortasında çıkan kavgada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından fırlatılan bıçak Ersin A.?nın (17), kafasına saplandı.

SAMSUN'da sokak ortasında çıkan kavgada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından fırlatılan bıçak Ersin A.?nın (17), kafasına saplandı. Kafasındaki ekmek bıçağıyla hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan gencin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında İlkadım ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta duran Ersin A., kimliği belirsiz 4 kişinin saldırısına uğradı. Çıkan kavgada fırlatılan ekmek bıçağı Ersin A.?nın kafasına saplandı. Vatandaşların ihbarıyla mahalleye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ersin A., Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şahısların yakalanması için soruşturma başlattı.

SAMSUN SOKAK ORTASINDA ÇIKAN KAVGADA KAFASINA EKMEK BIÇAĞI SAPLANDI
SAMSUN SOKAK ORTASINDA ÇIKAN KAVGADA KAFASINA EKMEK BIÇAĞI SAPLANDI
SAMSUN SOKAK ORTASINDA ÇIKAN KAVGADA KAFASINA EKMEK BIÇAĞI SAPLANDI
SAMSUN SOKAK ORTASINDA ÇIKAN KAVGADA KAFASINA EKMEK BIÇAĞI SAPLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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