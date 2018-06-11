Samsun Samsunlu Üçüzler Yardım Bekliyor Hd

Samsun'un Çarşamba ilçesinde asgari ücretle çalışan baba Necdet Kuşçu (37) ile ev hanımı anne Hülya Kuşçu (30), 45 günlük olan üçüzlerini bakmakta zorluk çektiklerini belirterek, anne Hülya Kuşçu'nun ailesinde babaannesinin annesi yediz, babaannesi üçüz ve babasının da ikiz olarak dünyaya geldiğini ve şuanda hiçbirinin hayatta olmadığını belirtti.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Çay Mahallesinde oturan Kuşçu ailesine 45 gün önce 2'si erkek biri kız olmak üzere üçüz bebekleri dünyaya geldi. Asgari ücretle çalışan baba Necdet Kuşçu ile ev hanımı anne Hülya Kuşçu üçüzlerin bakımını yapmakta zorlandıklarını belirttiler. Evde 3 yaşında Elif adında bir kız çocuklarının da olduğunu ifade eden baba Necdet Kuşçu, yetkililerden yardım beklediğini belirtti. İsimlerinin Erdoğan, Ertuğrul ve Esra üçüzlerin bakımına anne Hülya Kuşçu'ya kardeşi Melek Kuşçu (32) ve kayınvalidesi Emine Kuşçu'da (55) yardım ediyor.

Üçüzler şuanda maddi olarak kendisini zorladığını belirten baba Necdet Kuşçu, 'Üç yaşında bir kızım ve üçüzlerle beraber 4 tane çocuğum oldu. Bunların bakımı biraz zor. Özellikle mamaları 4 günde bir bitiyor. Mama ve bez desteği alırsak mutlu oluruz. Üçüzlerin krem, vitamin, mama, bez ve günlük bakımlarını üç kişi birlikte yapıyor. Üçüz olacağını da tahmin etmiyordum. Hatta doğana kadar da inanmamıştım. Fakat şuanda üçüzler maddi ve manevi olarak biraz uğraştırıyorö dedi.

Hamile olmadan önce çalıştığını ifade eden anne Hülya Kuşçu, 'Hamile olmadan önce çalışıyordum. Üçüzlere daha hamile olduğumu bilmeden önce ailemde üçüz, yediz ve ikiz olduğunu bilmiyordum. Üçüzlerim olduktan sonra babaannemin annesinin yediz olduğunu, babaannemin üçüz olduğunu öğrendik. Şuanda da üçüzlerim ve bir de kızım var. Üç çocuğa bakmak ve evde de bir küçük kızım olunca 4 çocuğa bakmak zor. Çocuklara bakmakta bana ablam Melek Kuşçu ve kayınvalidem Emine Kuşçu bana yardım ediyor. Gece gündüz bakıyoruz. Ağlayınca diğerleri de ağlıyor. Uyanınca diğerleri de uyanıyor. Hemen hemen hepsinin huyu aynıö diye konuştu.

Eşinin tek maaşla eve bakmakta zorlandığını belirten anne Kuşçu, '4 yıllık evliyiz. Daha düğün borçlarımız bitmeden üçüzlerimiz geldi. Maddi olarak zorlanıyoruz. Mamalarımız çok pahalı. Mamalar şuanda 90 TL ve üçüne bir mama 4 gün ancak gidiyor. İlerleyen zamanlarda çocuklar daha fazla yediklerinde mama bir günde bitmeye başlayacak. Eşim asgari ücretle çalışıyor. Tek maaşla eve bakmaz çok zorö şeklinde konuştu.