Samsun polisinden boğulma vakalarına karşı vatandaşa bilgilendirme
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Samsun polisinden boğulma vakalarına karşı vatandaşa bilgilendirme

2020 Güvenli Sahil Projesi kapsamında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü iş birliğinde boğulma vakalarına karşı vatandaşa bilgilendirme çalışması yapıldı.

Samsun polisinden boğulma vakalarına karşı vatandaşa bilgilendirme
29.07.2020 18:58 | Son Güncelleme: 29.07.2020 19:17

2020 Güvenli Sahil Projesi kapsamında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü iş birliğinde boğulma vakalarına karşı vatandaşa bilgilendirme çalışması yapıldı.

Proje kapsamında emniyet güçleri tarafından Atakum sahilinde vatandaşlara göller, ırmaklar ve kanallarda yaşanabilecek vakalara karşı alınması gerek tedbirlerden bahsedildi. Emniyet görevlileri vatandaşları bilgilendirerek üzerinde "Sevdiklerinizi gözü yaşlı bırakmayın", "Dikkat fazla uzaklaşma", "Serinlerken canımız yanmasın'" ve "Serinlerken sağlığınızı riske atmayın" yazılı broşürler dağıttı.

Ekipler tarafından yapılan tehlike anında yapılması gerekenlere ilişkin şu bilgiler yer aldı: "Heyecanlanmaya başladığınızı hissettiğinizde derin nefes alarak sakin olunuz, panik yapmayınız. Yardım çağrınız. Bunu çığlık atarak veya tek kolunuzu kaldırarak yapınız. Kendinizi yormadan su üzerinde kalmaya çalışınız. Akıntı sizi derine çekmez, sahilden uzağa götürür. Asla çeken akıntıya karşı sahile doğru yüzmeye çalışmayınız. Akıntıdan kurtulmak için kıyıya doğru değil sağ veya sola doğru yüzünüz."

Dikkat edilmesi gerekenler ise bu şekilde anlatıldı:

"Dalgaların kıyıya gelip hızla geri çekilmesiyle oluşan RİP akıntısına dikkat ediniz. Kum kayması sık oluşan doğal bir olaydır dikkat ediniz. Rüzgarlı ve dalgalı havalarda denize girmemeye özen gösteriniz. Güvenliğiniz için denize bırakılan şamandıraları geçmeyiniz. Sahildeki uyarı tabelalarına ve görevlilerin anonslarına uyunuz. Önlem alınmış güvenli yerleri tercih ediniz. İyi bir yüzücü olduğunuzu ispatlamaya çalışmayınız. Boğulma riski yüksek olan yerlerde yalnız yüzmeyiniz. Deniz yatağı gibi içi hava ile doldurulmuş plastik araçlara güvenip denize fazla açılmayınız. Sulama kanallarında, barajlarda ve göletlerde yüzmeyiniz. Alkollü iken denize girmeyiniz."

Boğulma vakalarının önlenmesi için çalışmaların devam edeceği belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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