Samsun Müftülüğü Kovid-19 nedeniyle etkinliklerini sosyal medya aracılığıyla gerçekleştiriyor
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Samsun Müftülüğü Kovid-19 nedeniyle etkinliklerini sosyal medya aracılığıyla gerçekleştiriyor

Samsun Müftülüğü Kovid-19 nedeniyle etkinliklerini sosyal medya aracılığıyla gerçekleştiriyor
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun Müftülüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde vatandaşların ramazan ayında ibadetlerini yerine getirebilmeleri amacıyla sosyal medya aracılığıyla programlar düzenliyor.

Samsun Müftülüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde vatandaşların ramazan ayında ibadetlerini yerine getirebilmeleri amacıyla sosyal medya aracılığıyla programlar düzenliyor.

Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır, AA muhabirine, ramazan ayında bir araya gelinen iftar ve teravihlerin salgın nedeniyle geçici olarak askıya alındığını hatırlattı.

Ramazan ayını salgın şartlarına uygun olarak en iyi şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar için müftülük olarak program ve projeler yaptıklarını anlatan Çakır, "Öncelikle dinini en güzel şekilde yaşayıp öğrenmek isteyen ve bu konularla ilgili fetva bağlamında bilgi almak isteyen kardeşlerimize sosyal medya hesapları üzerinden günlük olarak vaaz, fetva video paylaşımları sunuyoruz. Yine sosyal medya hesaplarımızdan ayet, dua ve hadis metinleri paylaşıyoruz." dedi.

Evinde mukabele takip etmek, hatim yapmak isteyen vatandaşlar için de çevrim içi mukabele programları düzenlediklerini dile getiren Çakır, kadınlara yönelik 9 kapalı grup halinde program gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yaklaşmakta olan Kadir Gecesi için de çevrim içi programlar düzenleyeceklerini vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Gazete ve dergilerde ramazan ayına özel köşe yazıları da tertip ediyoruz. Alo Fetva Hattı ile her gün 10.00 ile 22.00 arasında kardeşlerimiz için fetva nöbetlerimiz de var. Vatandaşlarımızın dini konulardaki sorularına cevap vermekteyiz. Ramazan ayında devletimizin bize göstermiş olduğu kural ve kaideler çerçevesinde salgın kurallarına uyarak bir an önce bu hastalıktan yüce Mevla'mızın bizi kurtarmasını diliyoruz. Sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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