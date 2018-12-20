Samsun Mercedes Kulübü Derneği'nden Trafik Uygulamalarına Destek

Samsun Mercedes Kulübü Derneği Başkanı Ceyhun Ercan ve yönetim kurulu, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi Müdürü Mustafa Akar'a destek ziyaretinde bulundu.

Akar'ı makamında ziyaret eden Ercan ve yönetim kurulu, kentteki trafik uygulamalarına destek verdiklerini belirtmek adına plaket ve maket Mercedes takdim etti.

Dernek faaliyetleri konusunda bilgiler veren Ercan, tüm Mercedes tutkunlarına emniyet kemeri kullanımı, aşırı hız ve trafik kurallarına uyma konularında kampanya düzenlediklerini söyledi.

Samsun'da 19 Mayıs 2019 Pazar günü Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılına denk gelen günde tüm Mercedes klasik araçlarını bir arada toplamak adına planlama yaptıklarını da aktaran Ercan, "Amacımız 19 Mayıs 2019 Pazar günü için şehir dışından gelecek klasik araçlar ve Mercedes'lerle Türk bayrağı açarak yat limanını kırmızıya bürüyeceğiz." diye konuştu.

Akar ise ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA