Samsun karayolu tır geçişine kapatıldı

Samsun'da etkili olan kar yağışı sebebiyle tır, kamyon ve tankerlerin geçişine izin verilmedi.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da etkili olan kar yağışı sebebiyle tır, kamyon ve tankerlerin geçişine izin verilmedi.

Samsun'da 3 gündür etkili olan sağanak kar yağışı dolayısıyla ağır vasıtaların geçişine izin verilmedi. Şehrin iç kesimlerinde yer alan Kavak, Havza ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı, zaman zaman trafiğin durmasına neden oluyor.

Ordu istikametinden Samsun istikametine seyir eden kamyon, tır ve tankerler Terme ilçesinde trafik polisi ekipleri tarafından durdurularak geçişine izin verilmedi. Geçişleri engellenen ağır tonajlı araçlar, karayolu üzerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ordu'dan hareket eden bir tır sürücüsü güvenlik amacıyla kontak kapattıklarını ifade ederek, "Bölgede yoğun kar yağışı var, arkadaşlarımız yolun kapalı olduğunu söylüyor. Biz de tırcılar olarak durduk, mola verdik. Ankara yolu üzerinden gelen tırcı arkadaşlarımız Kavak'ta, Havza'da Merzifon'da yolda kalmışlar. Polis ekiplerimiz de yolun devamında sorun yaşanmaması için ağır vasıtaların geçişini engelliyor" diye konuştu. - SAMSUN