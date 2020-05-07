SAMSUN Karantina süresi dolan 358 Türk vatandaşı alkışlarla evlerine uğurlandı

Karantina süresi dolan 358 Türk vatandaşı alkışlarla evlerine uğurlandıALMANYA ve Ürdün'den, 23 Nisan günü getirilerek Samsun'da yurda yerleştirilen 358 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmalarının ardından evlerine gönderildi.

Karantina süresi dolan 358 Türk vatandaşı alkışlarla evlerine uğurlandı

ALMANYA ve Ürdün'den, 23 Nisan günü getirilerek Samsun'da yurda yerleştirilen 358 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmalarının ardından evlerine gönderildi.

Almanya ve Ürdün'de bulunan 358 Türk vatandaşı koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan günü, uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından vatandaşlar, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi içinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 14 günlük karantina süresi dolan vatandaşlar bugün 18 otobüs ile memleketlerine gönderildi. Yurtta çalışan görevli personeller alkışlarla vatandaşları uğurladı. Ayrıca yurtdışından getirilen Türk vatandaşları için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından isimlerine birer fidan dikildi.

Ürdün'de baraj inşaatı için 3 yıldır bulunan Meryem Başaran (50), 'Ürdün'de bu süreci yaşamak oldukça zordu. İmkanlar kısıtlıydı. Bir anda sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ne olduğunu anlayamadık. 37 gün karantinada kaldıktan sonra girişimlerde bulunduk ve ülkemize gelebildik. 14 gün burada karantinada kaldık. Her şey çok güzeldi. Bizim için burada her şey düşünülerek hazırlık yapılmış' dedi.

Üniversite eğitimi için Ürdün'de bulunduğunu belirten Kübra Arslan ise, '14 günlük karantina sürecinde bütün ihtiyaçlarımız en iyi şekilde karşılandı. Hiçbir mağduriyet yaşamadık. Allah devletimizden razı olsun. Herkese teşekkür ederim. Ürdün'de iken kendime bir oyuncak ayı almıştım. Bu karantina sürecinde oda bana arkadaş oldu' şeklinde konuştu.

358 Türk vatandaşı 14 gün süre ile evlerinde de izole şekilde kalacak.

Kaynak: DHA