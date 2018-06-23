Samsun Gençlik Festivali'nde Athena Rüzgarı

YÖKŞ, Gülçin Ergül, Niyazi Koyuncu, Adamlar, Moğollar, Selda Bağcan & Boom Pam ve Athena'nın sahne aldığı üçüncü gün yağışlı havaya rağmen coşkusunu kaybetmeden binlerce gencin harika görüntülerine sahne oldu.

NİYAZİ KOYUNCU; SAMSUN'DAKİ İLK KONSERİM

Karadeniz'in başarılı sanatçısı Niyazi Koyuncu kendi coğrafyasında ilk kez sahne aldığını söylerken, Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde konser veriyorum fakat Samsun'da ilk konserim bu yüzden benim için çok anlamlı, organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum dedi.

SAMSUN'DAN EFSANELER GEÇTİ...

Türk rock müziğinin 50 yıllık efsanesi Moğollar ise hafif atıştıran yağmurla başlayan performansları boyunca coşkuyu iyice yükseltti. Şarkılarını üç kuşak ile hep bir ağızdan söylediler. Bir diğer efsane sanatçı Selda Bağcan ise şarkılarımı sizinle yani halk korosuyla söylemeyi çok seviyorum dedi.

GÖKHAN ÖZOĞUZ'DAN UMUT KUZEY'E TEŞEKKÜR...

Üçüncü günün kapanışını Türk rock müziğinin sıradışı topluluğu Athena yaptı. Yüksek enerjileri ve performanslarıyla büyük alkış alan grup İlk albümleri Skalonga'dan son albümleri Altüst'e kadar, hit olmuş şarkılarından oluşan geniş repertuvarları ile Samsun'daki müzikseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti. Gökhan Özoğuz, festivali düzenleyen Umut Kuzey'e ayrı bir teşekkür ederken bu festivallerin Anadolu'ya yayılmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.