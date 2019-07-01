Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Şen dönemi başladı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Doç. Dr. Ahmet Şen getirildi.

Hastanede düzenlenen devir teslim töreninde Şen, görevi bir süredir başhekim vekili olarak sürdüren Uzm. Dr. Eda Türe'den devraldı.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, törende yaptığı konuşmada, Türe'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, Şen'e de çalışmalarında başarılar diledi.

Oruç, "Eda Türe, canla başla güzel hizmet sunmak için elinden geleni yaptı. Eminim bundan sonra Ahmet Şen hocamız da Eda hanımdan aldığı hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için elinden geleni yapacaktır. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum." dedi.

Türe de onurlu bir görevi yürütmekten dolayı gurur duyduğunu dile getirerek, desteğini ve katkısını esirgemeyen herkese teşekkür etti.

Şen ise çalışmalardan dolayı Türe'ye teşekkür ederek, "Hemen gerekli değerlendirmeleri yaparak sunulan hizmeti daha iyi ve nitelikli hale getirmek için çalışmaya başlayacağız." diye konuştu

Konuşmaların ardından Şen, Türe'ye çiçek takdim etti.

Törene Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılınç, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Erol Öztürk ile hastane idarecileri ve çalışanlar katıldı.

Kaynak: AA