Samsun Devlet Opera ve Balesi "Yaza Merhaba" konseri verdi
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Samsun Devlet Opera ve Balesi "Yaza Merhaba" konseri verdi

Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Yaza Merhaba' konseri verdi
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Kültür Sanat

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Yaza Merhaba" konseriyle sanatseverlerle buluştu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Yaza Merhaba" konseriyle sanatseverlerle buluştu.

SAMDOB, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında Kasım 2020'den beri ara verdiği etkinliklere "Yaza Merhaba" konseriyle başladı.

Konser, sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

SAMDOB orkestrasına Mürsel Yavuz'un şeflik yaptığı konserde Mozart, Bach, Giuseppe Verdi, Ottorino Respighi, İstemihan Taviloğlu, Luigi Denza gibi ünlü bestecilerin çeşitli eserlerinden bölümler sunuldu.

Seçil Küçükçelebi'nin başkemancılık yaptığı konserde Gamze Barhan, Elif Demir, Gürkan Sezgin ve Berkcan Beniç de solist olarak yer aldı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Yaza Merhaba' konseri verdi
Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Yaza Merhaba' konseri verdi
Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Yaza Merhaba' konseri verdi
Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Yaza Merhaba' konseri verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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