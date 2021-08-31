Samsun'dan kısa kısa

Havza ilçesinde 90 gram simit 2 liradan satılmaya başlandı.

Havza ilçesinde 90 gram simit 2 liradan satılmaya başlandı.

Havza'da 80 gram 1 lira 50 kuruş olarak satılan simitte tarife değişikliği yapıldı.

Gramajı 10 gram artırılan simidin fiyatı da 50 kuruş yükseltildi.

İlçede simit fırını işletmecisi Fehmi Kandemir bir süredir fiyat artışı beklediklerini belirterek, "Uzun süredir simide zam yapılmadı. Susam, un ve diğer girdilere gelen zamlar neticesinde zam kaçınılmaz oldu. Aslında zam kararı alınalı bir ay kadar oldu fakat biz daha yeni uygulamaya geçtik." diye konuştu.

Öte yandan simit fırınlarında zamlı tarife duvarlara asıldı.

Çarşamba'da Açık Sahne Yaz Etkinliği

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çarşamba Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği Açık Sahne Yaz Etkinlikleri kapsamında Çarşamba'da konser verildi.

Abdullahpaşa Meydanı'nda düzenlenen program halk oyunları gösterisi ile başladı, daha sonra yerel sanatçılar konser verdi.

Açık Sahne Yaz Etkinlikleri'ne Çarşambalılar ilgi gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu