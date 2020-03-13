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İbrahim Engin, Uludere, Kavak, Güncel

Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Gülyazı köyünde bulunan ortaokul son sınıf öğrencilerine yardımcı kitap desteğinde bulunduklarını bildirdi.

13.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:07
Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Gülyazı köyünde bulunan ortaokul son sınıf öğrencilerine yardımcı kitap desteğinde bulunduklarını bildirdi.

Şenay, sınavlara hazırlık yardımcı kitapların ihtiyaç sahibi ortaokul son sınıf öğrencilerine verilmek üzere Uludere Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Gülyazı Aile Destek Merkezine gönderildiğini söyledi.

Her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirten Şenay, "İlçemiz Jandarma Komutanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından temin edilen 3 koli kitabı ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtmak amacıyla Uludere'ye gönderdik. Kitaplar Gülyazı Ortaokulu ve Selahattin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu son sınıf öğrencilerine dağıtılmıştır. Kitap desteğinden dolayı Gülyazı Aile Destek Merkezinde görevli Eylem Encü'den aldığımız teşekkür mektubu, bizi ziyadesiyle duygulandırdı." dedi.

TEMA Vakfı temsilcisi Tosun'dan ziyaretler

TEMA Vakfı Kavak temsilcisi Cumhur Tosun, ilçede ziyaretlerde bulundu.

Tosun, Kaymakam İbrahim Engin Şenay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük'ü ziyaret etti.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Tosun, "İlçedeki 3 lise ve 2 ilkokulda öğrencilere eğitim verdik. Özellikle öğrencilere toprak ve su kayıpları ile ilgili sunum yaptık. İlerleyen günlerde sizlerin de desteğiyle uygun görülen yerlerde ağaçlandırma çalışmaları yapacağız." diye konuştu.

Daha sonra Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ile İlçe Kaymakamı İbrahim Engin Şenay'a TEMA rozeti taktı. Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyük ve Şenay, Tosun'a teşekkür ederek, yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında kendilerine destek vereceklerini bildirdi. Tosun, ilçedeki kamu ve özel kuruluş ve şirketlerin desteğini alma yönünde ziyaretlerine devam edeceğini kaydetti.


Kavak HEM'de koronavirüs eğitimi

Kavak Halk Eğitimi Merkezince (HEM) koronavirüs eğitimi düzenlendi.

Merkezin konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime, HEM çalışanları ile kurs eğitmenleri ve kursiyerler katıldı.

Kavak HEM Müdürü Zekeriya Ersoy'un açılış konuşmasının ardından psikolojik danışman ve rehber öğretmen Naci Kaan Yıldırım, slayt eşliğinde koronavirüs, hijyen, koronavirüsten korunma yolları hakkında bilgilendirmede bulundu.

HEM çalışanları ve kursiyerler, seminerin ardından Halk Eğitimi Merkezi hizmet binasının kalorifer radyatörlerini, merdiven korkuluklarını, kapıların madeni kollarını ve tüm büroları özel dezenfektan ürünleri kullanarak temizledi.

Havza Belediyesinde koronavirüs toplantısı

Havza Belediyesinde koronavirüse karşı alınabilecek tedbirler ile ilgili istişare toplantısı düzenlendi.


Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in başkanlığında düzenlenen toplantıda İlçe Sağlık Müdürlüğünden bir ekip ile Havza Belediyesinin ilgili birimleri, koronavirüse karşı alınabilecek tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulundu.


Toplantıda, dezenfeksiyon çalışmaları, eğitim programları gibi konular görüşüldü.

Özdemir, belediye olarak koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarına başlanacağını belirterek, "Belediye olarak gerekli tedbirleri aldık. İlçe genelinde park, otobüs durakları ve halkın yoğun kullandığı alanlarda çalışmalar yapılacak. Belediyemiz bünyesinde kurulan ekibimiz ile diğer kurumlarımızda da dezenfeksiyon çalışmalarına destek vereceğiz. Bunların yanı sıra personelimize genel hijyen ve koronavirüs konulu eğitimler verilecek. Stoklarımızda gerekli miktarda dezenfeksiyon bulunmakta." diye konuştu.

Toplantıya Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Faruk Çörekçioğlu, Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt ve İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları katıldı.

Havza'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları

Havza ilçesinde yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında belediye ekipleri tarafından toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışmalarına başlandı.


Belediye ekipleri, şehirlerarası otogar, parklar, cami önleri ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.


Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekibin talep gelmesi durumunda resmi kurum ve kuruluşlarda da dezenfeksiyon çalışması yapacağı belirtildi.

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Kaynak: AA

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