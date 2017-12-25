Samsun'dan Kısa Kısa

Hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşların ön kayıt işlemlerinin 29 Aralık'a kadar yaptırmaları gerektiğini bildirildi.



Kavak Müftüsü Nuh Arslan ve Havza Müftüsü İlyas Akyazı, yaptıkları yazılı açıklamada, 2018 yılı hac başvurularının devam ettiğini belirtti.



Hacca gitmek için ilk defa kayıt yaptıracakların bu tarihe kadar ilgili bankaya 20 lira ön kayıt ücreti yatırdıktan sonra elektronik ortamda, http://hac.diyanet.gov.tr internet sitesine veya müftülüklere başvuruda bulunabileceği kaydedilen açıklamada, geçmiş yıllarda haç kaydı yaptırıp kura sonucu hacca gitmeye hak kazanamayan vatandaşların ise kayıt yenileme işlemlerinin herhangi bir ücret alınmaksızın otomatik olarak Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılacağı aktarıldı.



Besicilere kış bakımı uyarısı



Kavak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veteriner hekimi Fatih Cır, hayvan yetiştiricilerine kış bakımı konusunda uyarıda bulundu.



Cır, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanların kış mevsiminde beslenmesine önem verilmesi gerektiğini söyledi.



Hayvanlara kış mevsiminde mısır ağırlıklı yemin, kırma ya da ezme halinde verilmesinin enerji ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayacağına belirten Cır, "Şeker pancarı küspesi ile de enerji ihtiyacı nispeten karşılanır. Kaba yem olarak arpa, buğday samanı yanında taze çayır otu, fiğ ve yonca samanı da hayvanların enerji ve protein ihtiyacını karşılamada etkendir. Bölgemiz hayvancılığında pek kullanılmayan mısır silajı da yedirilebilir." dedi.



Cır, hayvanların beslenmesinin yanı sıra içme suyu ile ahır ve barınaklarının temizliği ile havalandırılmasına da dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.