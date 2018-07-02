Samsun Damat Kuaför Olunca Eşinin Gelin Saçını Kendi Yaptı Hd

Samsun'da bayan kuaförü olarak çalışan Hasan Keskin, düğün merasimi için eşi Mervenur Şahin'in gelin saçını kendisi yaptı. Önce eşinin saçını yapan damat ardından da damatlığını giyip hazırlandı.

İlkadım ilçesinde kendisine ait işyerinde bayan kuaförü olarak çalışan Hasan Keskin (28), düğün töreni için eşi Mervenur Örnek'in (21) gelin saçını kendisini yaptı. Eşi ile birlikte kuaför salonuna gelen Keskin, önce eşinin istediği saç modelini yaptı. Ardından damatlığını giyip kendisi hazırlanmaya başladı. Bir erkek kuaförü arkadaşının saçını yapmasının ardından Hasan Keskin'de düğün için hazırlığını tamamladı. Gelin ve damat hazırlık sürecinde heyecanlı ve mutlu anlar yaşamış oldu.

10 yıldır bayan kuaförü olan Hasan Keskin Kendim kuaförken başka bir kuaför aramak istemedim. Eşim de gelin saçını benim yapmamı istedi. Gelin saçını yapmak bana nasip oldu. Saç modelini eşim seçti bende yaptım. Güzel bir duygu. Heyecanlandım biraz hatta acaba yaptığım saçı bozdurur mu diye de bir düşündüm dedi.

Anestezi teknikeri olan Mervenur Örnek (21) ise Her genç kızın ayali gelin olmak, gelinlik giymek gelin saçı yaptırmaktır. Benimde gelin saçımı eşimin yapması nasip oldu. Çok güzel bir duygu. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Eşim model konusunda beni yönlendirdi ve bu saç modeline karar verdik. Çok güzel bir şekilde saçımı yaptı. Tam istediğim gibi oldu diye konuştu. Hazırlıkların sonrasında düzenlenen düğün merasimi ile çift dünya evine girdi.