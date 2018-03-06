Samsun'daki Fetö/pdy Davasında Karar

Samsun'un Bafra ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet kanadına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 65 esnaf ve eski öğretmenden 48'ine hapis cezası verildi.

Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla yargılanan 9'u tutuklu 65 sanık ile avukatları katıldı.

Sanıklar, son savunmalarında beraatlerini talep ederken, mahkeme heyeti, 48 sanığa, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 8 yıl 1 ay 6 gün arasında değişen hapis cezası verdi.

Tutuklu sanıklar Ramazan Duman, Fatih Kocabaş ve Fatih Höke'ye 8 yıl 1 ay 6'şar gün, Hasan Işık, Mustafa Öztürk, Zekeriya Yazaydın ve Cevat Ergen'e 7 yıl 5 ay 3'er gün, Kemal Bilgin ve Ahmet Doğan'a 6 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Sedef Duman'ı 6 yıl 9 ay, İsmail Müderrisoğlu, Hadi Sezer, Kadir Yaşa, Ertuğrul Aydın, Enes Kuloğlu, Doğan Nacak, Bayram Gül, Ali Pilan ve Ali Can Uçar'ı 6 yıl 3'er ay, Mehmet Ali Coştum, Mustafa Şirinoğlu, Mustafa Kör, Fikret Kurnaz, Cevdet Arbağ, Emin Karaca, Necati Bayar, Bilal Müderrisoğlu, Halil İbrahim Kuloğlu, Ercüment Serkan Çelikkaya, İmdat Öz, Derya Uzun, Eyyüp Uzun, Ali Örnek, Hasan Uyar, Harun Ayfer ve Yunus Ayfer'i 2 yıl 1'er ay, Yusuf Kuloğlu ve Arif Ünal'ı 1 yıl 10 ay 15'er gün, Hüseyin Tarım, Osman Şişman, Ayhan Göre, Faruk Güven, Turgut Şener, Galip Demir, Ahmet Dinç, Fatih Keleş, Selat Aydın ve Burcu Fatma Acar'ı da 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar Ali İhsan Ö, Mustafa B, Bahri A, Tahsin Ö, Selim B, Ahmet A, Süleyman M, Oral A, Ahmet T, Celal E, Oğuz K, Süleyman B, Ahmet Y, Mustafa Y, Bünyamin S, Aydın Ç ve Berat K'nin ise beraatine hükmedildi.

Yusuf Kuloğlu, Arif Ünal, Hüseyin Tarım, Osman Şişman, Ayhan Göre, Faruk Güven, Turgut Şener, Galip Demir, Ahmet Dinç, Fatih Keleş, Selat Aydın ve Burcu Fatma Acar hakkında hükmün açıklamasını geriye bırakan heyet, tutuklu bulundukları süreyi göz önünde bulundurarak Kemal Bilgin ve Ahmet Doğan'ın da tahliyesine karar verdi.