24.10.2019 17:05

Samsun'daki baraj ve göletlerin doluluk oranı arttı

SAMSUN - Samsun'da barajların doluluk oranı 2018 yılının ilk 10 ayına göre göre yüzde 2,2 arttı.

2018 yılının ilk 10 aylık döneminde Samsun'da bulunan baraj ve göletlerin doluluk oranları 68,90 iken, 2019 yılında geçen yılın aynı dönemine göre doluluk oranı yüzde 2,2 artarak yüzde 71,10 oldu. Devlet Su İşlerinden alınan bilgiye göre; Hasan Uğurlu Barajı yüzde 66,67, Suat Uğurlu Barajı yüzde 97,57, Çakmak Barajı yüzde 53,67, Ladik Gölü yüzde 36,58, Altınkaya Barajı yüzde 70,82, Derbent Barajı yüzde 94,92, Vezirköprü Barajı ise 62,56 doluluk oranına sahip.

Yüzde 2,2 arttı

2018 yılının ilk 10 ayında barajların ve göletlerin doluluk oranı yüzde 68,90 iken, 2019'un ilk 10 ayında doluluk oranı yüzde 2,2 artarak yüzde 71,10'a yükseldi.

Kaynak: İHA