Samsun'da Zihinsel Engelli Çocuklar Yararına Konser

Samsun'da zihinsel engelli çocuklar yararına " Dilek Türkan ile Bir Demet Tango" konseri düzenlendi.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) ve Samsun Sanatçılar Derneği işbirliğinde Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Ömer Umutlu yönetti.

Konserin birinci bölümünde Samsun Sanatçılar Derneği Türk Sanat Müziği Korosu sanatçılarınca tango eşliğinde koro ve solo eserler icra edildi.

İkinci bölümde ise Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu solisti Dilek Türkan, şarkılar seslendirdi.

Konserden elde edilecek gelir, zihinsel engelli çocukların ihtiyaçları için kullanılacak.