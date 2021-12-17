Samsun'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
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Samsun'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Haberler | Güncel

SAMSUN'da düzenlenen operasyonda 30 şişe sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN'da düzenlenen operasyonda 30 şişe sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine Terme ilçesinde E.K. ile A.R.'nin ikameti ve otomobillerinde arama yaptı. Aramalarda çeşitli ebatlarda üzerinde yabancı bandrol olan 30 şişe el yapımı içki, 106 boş şişe, 140 içki kapağı, 2 aroma kiti, 48 paket yabancı bandrollü sigara ve 250 kilogram yaban hayvanı olduğu değerlendirilen menşei belli olmayan kırmızı et ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K. ve A.R. hakkında yasal işlem başlatıldı.


Samsun'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

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Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Son Dakika Haberleri

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