Samsun'da yaralı bulunan karaca milli parklar görevlilerine teslim edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da yaralı bulunan karaca milli parklar görevlilerine teslim edildi

Samsun'da yaralı bulunan karaca milli parklar görevlilerine teslim edildi
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'da yaralı halde bulunan karaca koruma altına alındı.

Samsun'da yaralı halde bulunan karaca koruma altına alındı.

Çarşamba ilçesi Gökçeçakmak Mahallesi'nde bir vatandaş, jandarma ekiplerine, yol kenarında yaralı bir karaca gördüğünü bildirdi.

Ağcagüney Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile koordine sağlanarak yaralı karacanın ilk yardım işlemini gerçekleştirdi.

Karaca daha sonra battaniyeye sarılı olarak Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Koruma altına alınan karaca, tedavisi sonrasında doğaya salınacak.

Samsun'da yaralı bulunan karaca milli parklar görevlilerine teslim edildi
Samsun'da yaralı bulunan karaca milli parklar görevlilerine teslim edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

İçişleri Bakanı Soylu: 'Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi'
İçişleri Bakanı Soylu: "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mehmet Şimşek Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Ece Üner Haluk Levent Yıldız Tilbe Şahan Gökbakar
Spor Mustafa Er Burak Elmas Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Samsun'da yaralı bulunan karaca milli parklar görevlilerine teslim edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 21:37:00. #1.15#

title