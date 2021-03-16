Samsun'da yalıtım malzemesi imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Samsun'da yalıtım malzemesi imalathanesinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Samsun'da yalıtım malzemesi imalathanesinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Tekkeköy ilçesi Örnek Sanayi Sitesi'nde yalıtım malzemesi üretilen Mehmet Çobanoğlu'na ait iki katlı tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

İmalathanede hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek