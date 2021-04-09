Samsun'da viyadükteki bariyere çarpan otomobile başka araç çarptı: 1 yaralı
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Samsun'da viyadükteki bariyere çarpan otomobile başka araç çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da viyadükteki bariyere çarpan otomobile başka araç çarptı: 1 yaralı

Samsun'da viyadükte bariyere çarpan otomobile arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Samsun'da viyadükte bariyere çarpan otomobile arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Akkaya idaresindeki 34 DZG 405 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu savrulup bariyere çarptı. Bu sırada arkadan gelen Ömer Abay yönetimindeki 55 AEP 476 plakalı otomobil de bariyere çarpan otomobile çarptı. Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü Ömer Abay, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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