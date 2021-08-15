Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra, Terme, Çarşamba, Salıpazarı, Atakum ve 19 Mayıs ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeği "Tumba"nın da kullanıldığı 11 ayrı operasyonda yapılan aramalarda 11 kilo 824 gram kubar esrar, 583 kök kenevir, 1 skunk bitkisi ve 2 av tüfeği ele geçirdi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 18 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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