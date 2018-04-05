Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Cedit Mahallesi'nde Samet Kılıç'ın üzerini aradı.
Üzerinde reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan 436 hap bulunan Kılıç, gözaltına alındı.
Ekipler, Zeytinlik Mahallesi'nde de Mustafa Holat'ı bir kişiye sentetik uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı.
Holat'ın üst ve ikametinde yapılan aramada da 35 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.