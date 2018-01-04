Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.



Uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Savaş Sağlam ile Yusuf Arslan'ın Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde ev kiralayarak uyuşturucu satışı yaptığını tespit eden ekipler, evden çıkan 6 kişinin üzerinde arama yaptı.



Bu kişilerin üzerinde sentetik uyuşturucu bulan ekipler, ikamete operasyon düzenledi.



Sağlam ve Arslan'ı gözaltına ekipler, ikamette yaptıkları aramada, 148 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.



Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı yapılan Yalçın P'yi İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'ndeki ikametinin yakınında yakaladı.



Şüphelinin ikametinde arama yapan ekipler, 75 gram sentetik uyuşturucu, 2 paket esrar, pompalı tüfek, 16 adet tabanca mermisi buldu.



Basit yaralama suçundan da arandığı öğrenilen şüpheli, gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Sağlam ile Arslan tutuklandı, Yalçın P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.