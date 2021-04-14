Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Söğütlü mevkisi Samsun Ordu karayolu 57. kilometresinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahadır Ekiz idaresindeki 55 AZ 444 plakalı otomobil ile Hasan Subaşı yönetimindeki 55 E 2156 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Bahadır Ekiz ile Büşra Karataş, Merve Ekiz, Hüseyin Aydoğdu, Hasan Subaşı ve Ali Batu Ekiz yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Ajda Pekkan Burak Sergen Canan Ergüder Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 21:07:44. #1.14#

title