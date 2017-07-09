Samsun'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Samsun'un Çarşamba İlçesinde kamyonet ile patpatın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba İlçesinde kamyonet ile patpatın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Cemalettin Keleş idaresindeki 55 EJ 366 plakalı kamyonet, Çarşamba-Salıpazarı karayolunun Muşçalı Sapağı mevkisinde aynı yönde giden Yaşar Sağlam (52) yönetimindeki patpatla çarpıştı.
Kazada, patpat sürücüsü Sağlam ile beraberindeki Kadriye (34), Yağız Ali (3), Zümra Nur (6) ve Muradiye Keleş (57) yaralandı.
Ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.