Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Yakakent Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Mustafa Olgun idaresindeki otomobil ile Yakakent'ten kara yoluna çıkan Murat Ortaç'ın kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA