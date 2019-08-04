Samsun'da "torbacı" operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki ikametgahından irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı belirlenen B.B'yi takip eden ekipler, şüpheliyle teması olan 2 kişiden 5 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Zanlının adresinde yapılan aramada 55 uyuşturucu hap, 45 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 100 lira bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti"suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA