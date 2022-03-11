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Samsun'da stokçulukla mücadele

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da stokçulukla mücadele

Samsun'da valilik koordinasyonda tüm ilçelerde haksız fiyat artışları, fiyat spekülasyonları ve stokçulukla mücadele devam ediyor.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da valilik koordinasyonda tüm ilçelerde haksız fiyat artışları, fiyat spekülasyonları ve stokçulukla mücadele devam ediyor.

Haksız fiyat artışları, fiyat spekülasyonları ve stokçulukla mücadele ile temel gıda ürünlerinde yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV oranının uygulanmasına yönelik denetimler, Samsun Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, İl Ticaret Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla tüm ilçelerde kararlılıkla sürdürülüyor. - SAMSUN

Samsun'da stokçulukla mücadele

Samsun'da stokçulukla mücadele

Samsun'da stokçulukla mücadele

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükşehir Belediyesi, Samsun Valiliği, Ticaret, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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