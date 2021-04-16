Samsun'da, sobadan zehirlenen kadın öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da, sobadan zehirlenen kadın öldü

Samsun'da, sobadan zehirlenen kadın öldü
Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN - Haberler | Güncel

SAMSUN'un Terme ilçesinde, yalnız kaldığı evde odun sobasından çıkan dumandan zehirlenen 6 çocuk annesi Münire Güngör (76), hayatını kaybetti.

SAMSUN'un Terme ilçesinde, yalnız kaldığı evde odun sobasından çıkan dumandan zehirlenen 6 çocuk annesi Münire Güngör (76), hayatını kaybetti.

Olay, Terme ilçesi Mescitli Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Çocukları ilçe merkezinde bulunan Münire Güngör'ün yakınları yalnız kalan kadından haber alamadı. Eve gelen yakınları iddiaya göre Güngör'ü yatağında hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Odun sobasından sızan dumandan öldüğü değerlendirilen 6 çocuk annesi kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mario Draghi Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müjde Ar Burak Deniz Caner Cindoruk Murat Yıldırım
Spor Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun'da, sobadan zehirlenen kadın öldü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 20:15:53. #1.16#

title