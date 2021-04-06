Samsun'da silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan şüpheli adliyede
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan zanlı adliyeye çıkarıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan zanlı adliyeye çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan cinayet zanlısı D.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.
İlçeye bağlı Çatalarmut Mahallesi'nde dün borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada D.A, Mevlüt (54) ve Ümmet Ceylan'a (56) tabancayla ateş etmiş, Mevlüt Ceylan olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Ağır yaralanan Ümmet Ceylan'ın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek