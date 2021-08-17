Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, av bayileri ve silah tamir atölyeleri aracılığıyla silah ticareti yapıldığı bilgisi edinilmesi üzerine operasyon düzenledi.

İl merkezi ve Terme ilçesinde eş zamanlı yapılan aramalarda 4 tabanca, 1 tüfek ve 1 tabanca namlusu ele geçirildi.

Operasyonda, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 6 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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