SAMSUN'DA ŞEHİTLİKTEKİ TÜRK BAYRAĞI VE DİREĞİ ÇALAN HIRSIZLAR, YAKALANDI
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SAMSUN'DA ŞEHİTLİKTEKİ TÜRK BAYRAĞI VE DİREĞİ ÇALAN HIRSIZLAR, YAKALANDI

SAMSUN'DA ŞEHİTLİKTEKİ TÜRK BAYRAĞI VE DİREĞİ ÇALAN HIRSIZLAR, YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal - Haberler | Güncel

SAMSUN'da şehitlikteki kabristanlıktan Türk bayrağı ve direği çalıp kayıplara karışan C.İ. (49) ve H.T. (46), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

SAMSUN'da şehitlikteki kabristanlıktan Türk bayrağı ve direği çalıp kayıplara karışan C.İ. (49) ve H.T. (46), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 

Olay, akşam saatlerinde İlkadım ilçesindeki Asri Mezarlığı Şehitliği'nde meydana geldi. Şehit askerlerden Yahya Topkaya'nın mezarı başında bulunan Türk bayrağı ve direği kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Şehit kabirleri ile ilgilenen görevli bayrağın olmadığını görünce olayı polise haber verdi. İhbar üzerine şehitliğe gelen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çalınan bayrağın yenisi ise görevliler tarafından kabre yeniden takıldı. 

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Türk bayrağı ve direği çaldıklarını tespit ettikleri şüpheli C.İ. ve H.T.'yi kısa sürede yakaladı. Hastanede sağlık kontrolünün ardından Gazi Polis Merkezi'ne teslim edilen şüphelilerin ifadelerinde, alkollü oldukları için hırsızlık yaptıklarını söylediği belirtildi. 

SAMSUN'DA ŞEHİTLİKTEKİ TÜRK BAYRAĞI VE DİREĞİ ÇALAN HIRSIZLAR, YAKALANDI
SAMSUN'DA ŞEHİTLİKTEKİ TÜRK BAYRAĞI VE DİREĞİ ÇALAN HIRSIZLAR, YAKALANDI
SAMSUN'DA ŞEHİTLİKTEKİ TÜRK BAYRAĞI VE DİREĞİ ÇALAN HIRSIZLAR, YAKALANDI
SAMSUN'DA ŞEHİTLİKTEKİ TÜRK BAYRAĞI VE DİREĞİ ÇALAN HIRSIZLAR, YAKALANDI
SAMSUN'DA ŞEHİTLİKTEKİ TÜRK BAYRAĞI VE DİREĞİ ÇALAN HIRSIZLAR, YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal

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