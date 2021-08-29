Samsun'da satışa hazır 14 paket metamfetamin ile yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da satışa hazır 14 paket metamfetamin ile yakalandı

Samsun'da satışa hazır 14 paket metamfetamin ile yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da paketler halinde satışa hazır 313.27 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da paketler halinde satışa hazır 313.27 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen, bir markette çalışan B.D.'nin ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada paketler halinde satışa hazır 14 paket 313.27 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan materyal ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.D. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun'da satışa hazır 14 paket metamfetamin ile yakalandı
Samsun'da satışa hazır 14 paket metamfetamin ile yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mansur Yavaş Emine Erdoğan Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Deniz Akkaya Seren Serengil
Spor Arda Güler Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Samsun'da satışa hazır 14 paket metamfetamin ile yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 13:21:11. #1.14#

title