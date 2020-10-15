Samsun'da sağlıkçılar, şarkı söyleyip moral buldu
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Samsun'da sağlıkçılar, şarkı söyleyip moral buldu

15.10.2020 20:50 | Son Güncelleme: 15.10.2020 20:54
Samsun'da sağlıkçılar, şarkı söyleyip moral buldu

SAMSUN'da, koronavirüs ile mücadele veren sağlık çalışanlarının hastane mesailerindeki dinlenme saatinde şarkı söyleyip, dans ederek moral bulduğu görüntüler, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

SAMSUN'da, koronavirüs ile mücadele veren sağlık çalışanlarının hastane mesailerindeki dinlenme saatinde şarkı söyleyip, dans ederek moral bulduğu görüntüler, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Kente, Gazi Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları, Kovid- 19 salgınıyla mücadele ederken morallerini de yüksek tutmaya çalışıyor. Koronavirüsle mücadelede en ağır yükü taşıyan, gece- gündüz fedakarca hizmet veren sağlık çalışanları, yoğun mesailerindeki dinlenme saatinde müzik ve tahta kaşık eşliğinde şarkı söyleyip, dans etti. Renkli görüntülere sahne olan bu anlar da, hastanedekilerce cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Sağlıkçıların mini resitalle stres attığı görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada binlerce takipçinin beğenisi toplayıp, ilgi odağı oldu.


Samsun'da sağlıkçılar, şarkı söyleyip moral buldu
Samsun'da sağlıkçılar, şarkı söyleyip moral buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Miraç ŞENTÜRK

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