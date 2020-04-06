Samsun'da refüje çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde refüje çarparak ikiye bölünen otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
06.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:20
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde refüje çarparak ikiye bölünen otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Sürücüsü belirlenemeyen 55 ADA 132 plakalı otomobil, Bahçelivler Mahallesi İstanbul Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Karşı şeride geçen otomobil ikiye bölündü.
Kazada yaralanan Kasım Ateş (26) ve Fatih Kartal (24) Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Kartal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA