Samsun'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Adem Samur (31) yönetimindeki 19 LE 101 plakalı otomobil, Vezirköprü-Durağan kara yolu Narlısaray Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan eşi Şule (32), çocukları Zeynep Reyyan (5) ve Fatma Miray Samur (2), 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Şule Samur kara yoluyla, Adem Samur ise ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Zeynep Reyyan Samur ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca