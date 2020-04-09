Samsun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Samsun'un Ayvacık ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
09.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:42
Samsun'un Ayvacık ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ali Aybaş idaresindeki 55 RL 179 plakalı kamyonet, Gülpınar Mahallesi mevkisinde Yasin Gökçe yönetimindeki 60 HA 656 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle otomobilde bulunan Hamit Gökçe yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA