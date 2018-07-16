Samsun'da Otomobil Bariyere Çarptı: 4 Yaralı

Samsun'da otomobilin yoldan çıkıp demir bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Gürgendağı mevkisinde bugün saat 15.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefa Şentürk idaresindeki 55 JT 195 plakalı otomobil, Kavak'tan Samsun istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağındaki demir bariyere çarptı. kazada, otomobil sürücüsü Sefa Şentürk (23) ile otomobilde bulunan Merve Çiçek (26), Meliha Şentürk (45) ve bir yaşlarındaki Muhammet Emir Çiçek yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN