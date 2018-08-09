Samsun'da Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Yaralı
Samsun'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Samsun'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
İbrahim Vural'ın (66) kullandığı 34 DA 9586 plakalı otomobil, Samsun-Ankara karayolu Adalar mevkisinde kontrolden çıkarak yolun sağındaki ormanlık alana girdi.
Orman içerisinde yaklaşık 10 metre ilerleyen otomobil, ağaca çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekibi ve trafik polislerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralı sürücü ambulansa Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada ormanlık alanda kalan araç çekici yardımıyla yola çıkarıldı.