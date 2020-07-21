Samsun'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
21.07.2020 17:11 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:14
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İbrahim Akçay idaresindeki 55 RZ 776 plakalı minibüs, Beyyenice Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen Dalyan Yapakcı'nın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile eşi Gülay Yapakcı yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA