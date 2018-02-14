Samsun'da Lise ve Atölye Yapımı İçin Protokol İmzalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaptırılacak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Atölyesi ile ilgili protokol Vali Osman Kaymak, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve hayırsever İşadamı Cemal Yeşilyurt arasında imzalandı.

Yeşilyurt Demir Çelik A.Ş. yerleşkesinde gerçekleşin törende konuşan Vali Kaymak, kentte tekli eğitim çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Samsun'da eğitime yönelik önemli adımlar atıldığını vurgulayan Kaymak, "Eğitilmiş toplumlar dünyayı yönetiyor. O anlamda Samsun'un geleceği eğitimli, iyi insanlarla yol alabilir. Hem Samsunumuz, hem ülkemiz açısından eğitimli toplumlar bizlere ümit veriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği hedefler kapsamında 2019 yılı sonuna kadar ikili eğitimden tekli eğitime geçmek istediklerini vurgulyan Kaymak, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Daha önceki görüşmemizde Cemal Yeşilyurt amcamızın bir okul sözü vardı. İnşallah burada bu okulun protokolünü imzalayacağız. Biz her zaman şunu söylüyoruz, aslında Samsun bir tarım kenti. Bunun için de Bafra ve Çarşamba ovalarının bir Çukurova olmaması için hiçbir sebep yok. Ama şüphesiz çağımızın gerektirdiği bilim ve teknolojiyi çok iyi kullanan katma değeri yüksek ürünler üretmesi açısından da ziraat fakültelerine ve meslek yüksek okullarına ihtiyaç var."

Yeşilyurt ise aile olarak eğitime önem verdiklerini belirterek, "Hele sanayici olduktan, mühendislerle çalışmaya başladıktan sonra, eğitimin dünya, ekonomi ve yaşam için ne kadar faydalı olduğunu daha iyi anladık." dedi.

Konuşmaların ardından, Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi'nde mülkiyeti Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait 19 bin 550 metrekare arsa üzerine yaptırılacak 16 derslikli Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve 3 derslikli klinik atölyesi inşaatına ait protokol, Vali Kaymak, Esen ve Yeşilyurt arasında imzalandı.

İmza töreninde Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk ve Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar da hazır bulundu.