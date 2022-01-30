Samsun'da Ladik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı - Haberler
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Samsun'da Ladik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı

AA, İlyas Gün - Güncel
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Samsun'da Ladik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı

Samsun'un Ladik ilçesinde yüzen adaları ve turna balığıyla ünlü Ladik Gölü'nün yüzeyi dondu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Samsun'un Ladik ilçesinde yüzen adaları ve turna balığıyla ünlü Ladik Gölü'nün yüzeyi dondu.

Ladik ilçesinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 16 dereceye kadar düştü.

Yüzen adalara, turna balığına ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan 870 hektarlık alanı kaplayan Ladik Gölü'nün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı. Gölde buz kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Beyaz örtüyle kaplanan göl, dron ile havadan da görüntülendi.

İlçe sakinlerinden Büşra Erdoğan, AA muhabirine, Ladik'e hiç beklemedikleri anda çok fazla kar yağdığını söyledi.

Ladik Gölü'nün yüzeyinin kar yağışından önce donduğunu belirten Erdoğan, kar yağınca da gölün gözden kaybolduğunu dile getirdi.

Serkan Özkan ise 28 yaşında olduğunu ve ilk defa Ladik'te bu kadar kar yağışı gördüğünü ifade eden, "Kar kalınlığının fazla olması nedeniyle gölün yüzeyi tamamen bembeyaz oldu." ifadesini kullandı.

AA / İlyas Gün - Güncel

Hisarcık, Samsun, Ladik, kar, Güncel, Haber

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