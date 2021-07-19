Samsun'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi
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Samsun'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi

Samsun'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'da, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Samsun'da, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bayramın birinci günü yoğunluk oluşturmamak amacıyla arife günü düzenlenen programa Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Bayram, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlarda özellikle trafikte çok dikkatli olmak gerektiğini vurgulayan Dağlı, "İlimizde yaz aylarında malum boğulma vakalarımız çok yaşanıyor. Daha dün 20 yaşında genç bir kızımızı kaybettik. Dikkatli olmamız lazım. Özellikle basın mensuplarından boğulma ve trafik kazalarına dikkat çekmelerini istiyorum." dedi.

Yolculuklarda sürücülerin emniyet kemeri takması, sürücülerin cep telefonu ile konuşurken seyir etmemesi ve hızlı araç kullanmaları gerektiğini hatırlatan Dağlı, şunları kaydetti:

"Birlik ve düzen içerisinde inşallah güzel bir bayram geçirmenin yolu bu. Doğu Karadeniz'in giriş noktasında olduğumuzdan dolayı araç sirkülasyonumuz çok fazla. İnşallah kazaların daha az olduğu, insanların daha dikkatli, olduğu, özellikle silah atışlarının olmadığı bir Samsun istiyoruz. Hayırlı bayramlar diliyorum."

Samsun'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi
Samsun'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi
Samsun'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi
Samsun'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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Samsun'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi - Haberler
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